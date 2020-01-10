بالصور.. كرايسلر تزيح الستار عن سيارتها الاختبارية بمعرض المستهلكين

واشنطن(صدى):

أعلنت كرايسلر الستار عن سيارتها الاختبارية Airflow Vision في معرض تقنيات المستهلكين CES 2020.

ووصفت الشركة ، السيارة بأنها تعكس مستقبل السيارات للتنقل الفاخر، وتعتمد Airflow Vision الإختبارية على باسيفيكا الهجينة، مع تحويلها إلى كروس أوفر أكثر ديناميكية، و نشاهد في المقدمة مصابيح أمامية LED نحيفة، مع سقف مائل و الاستغناء عن الأبواب الجانبية.

وحصلت المقصورة الداخلية ، على جلد فاخر مع مساحة مريحة تتسع لأربعة أفراد، و لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية وشاشة عرض أخرى، كما تم إضافة شاشتين للتحكم في الجو وشاشة أخرى مخصصة للراكب الأمامي، مع شاشة سابعة ترفيهية للركاب الخلفيين.