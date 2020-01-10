شاهد.. إزالة تمثالي هاري وميغان من متحف مدام توسو بلندن

لندن(صدى):

أزال مسؤولوا متحف مدام توسو للشمع في العاصمة البريطانية لندن ، تمثالى الأمير هارى وزوجته ميغان ماركل، من الجزء الخاص بالعائلة الملكية البريطانية فى المتحف ، كأول إجراء، بعد إعلان اعتزامهما التخلى عن صفتهما الملكية، والتنازل عن دورهما كـ”عضوين رفيعى المستوى”

وعلق ستيف ديفيس، المدير العام لمتحف مدام توسو لندن، على إزالة تمثالى الأمير هارى وميجان ماركل: “إلى جانب بقية العالم، فنحن فى المتحف نتفاعل مع الأنباء المفاجئة بأن دوق ودوقة ساسكس سوف يتراجعان بصفتهما من كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية”.

وتابع: “باعتبارهما من أكثر الشخصيات شعبية، فلسوف يظل الأمير هاري وميجان ماركل بالطبع سمة مهمة في مدام توسو لندن، بينما نراقب لنرى ما سوف يحمل الفصل التالي لهما”.

وذكرت تقارير صحفية أن العلاقة بين الاثنين، تسببت في شرخ بالعلاقة بين الأمير هاري وأخيه الأكبر الأمير وليام، الذين لطالما جمعت بينهما علاقة وثيقة.

ووصلت المؤشرات على الشرخ بين هاري وعائلته إلى ذروتها خلال فترة عيد الميلاد، فبدلا من أي يمضي الأمير هذه المناسبة مع العائلة المالكة كما هو متعارف عليه، قرر الابتعاد مع ميجان وابنهما الرضيع آرتشي، والسفر إلى كندا لمدة 6 أسابيع، حيث عاشت ميجان بضعة سنوات خلال عملها كممثلة في المسلسل الشهير “سوتس”.