جمهور رونالدو يصفع ميسي بتعليقات ساخرة

نواف السالم(صدى):

شن جمهور لاعب يوفنتس كريستيانو رونالدو حربًا ساخرًا ضد ميسي عقب خسارة برشلونة أمام أتلتيكو.

وجاءت هذه الحرب ردًا على الهجوم الأول من قبل جمهور ميسي على رونالد بعد الخسارة أمام لاتسيو أيضا في كأس السوبر الإيطاليبهدف مقابل 3 أهداف، في اللقاء الذي أقيم بالسعودية في ديسمبر الماضي.

و خسر برشلونة الخميس أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بهدفين مقابل 3 أهداف في اللقاء الذي استضافته السعودية أيضا، فيبدو أن الفرصة سنحت لجمهور رونالدو للسخرية من غريمة ميسي.

واستهدف جمهور الدون ميسي بسخرية حادة ب عبر ” تويتر” عد إخفاقه في قيادة فريق إرنستو فالفيردي إلى المباراة النهائية، أمام ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعي رونالدو:” إنه لأمر مدهش للغاية أن يسخر البعض من رونالدو لأنه خسر مرة واحدة في آخر 15 مباراة نهائية، في حين أن ميسي لم يتمكن من التأهل للنهائي “.

وكتب آخر: ” هل تذكرون عندما سخر مشجعو ميسي من رونالدو لأنه خسر نهائي كأس السوبر الإيطالي؟ ها هي (الكارما) تضرب ضربتها “.

وأضاف ثالث: ” ميسي بمهمة إضاعة فرصة أخرى.. يثبت أنه لن يصبح مثل بيليه ولا مارادونا ولا رونالدو “.