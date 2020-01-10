أمريكا ترفض سحب قواتها من العراق
أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ترفض أي بحث في سحب القوات من العراق عقب الأحداث المتوترة بينها وبين إيران، بعدما استهدفت أمريكا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واستهداف إيران لقاعدتين أمريكتين بالعراق.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: ” قواتنا موجودة بالعراق لمكافحة داعش وملتزمة بحماية التحالف والعراقيين ”؛ مضيفة: ” هناك حاجة لحوار مع بغداد بشأن الشراكة المالية والاقتصادية والدبلوماسية ”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 23 دقيقة
استشارة بالمجان:
إنشاء مليشيات تابعة لأمريكا وتدين بالولاء لها كردية عراقية وعربية سنية وشيعية عراقية ولا يمنع متطوعين عرب.
تدريبا وتسليحا يصبحوا بعدها ذراع أمريكا في العراق لمواجهة أذرع إيران من المليشيات الطائفية العراقية الموالية لإيران.
ولا يجب أن تقف الأمور إلى هذا الحد. بل أيضا انشاء احزاب غير طائفية داعمة للمليشيات العراقية المدعومة من أمريكا.
بذلك يحصل توازن قوى داخل العراق، بعدها تقلل أمريكا من وجودها في العراق إلى مستوى خبراء.