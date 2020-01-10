أمريكا ترفض سحب قواتها من العراق

واشنطن(صدى):

أكدت ‏الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ترفض أي بحث في سحب القوات من العراق ‎عقب الأحداث المتوترة بينها وبين إيران، بعدما استهدفت أمريكا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واستهداف إيران لقاعدتين أمريكتين بالعراق.

وقالت ‏الخارجية الأمريكية، في بيان لها: ” قواتنا موجودة بالعراق لمكافحة داعش وملتزمة بحماية التحالف والعراقيين ‎”؛ مضيفة: ” ‏هناك حاجة لحوار مع بغداد بشأن الشراكة المالية والاقتصادية والدبلوماسية ‎”.