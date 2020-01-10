الاتحاد يوقع رسميا مع أيوب الكعبي 

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي الاتحاد رسميا مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، قادما من نادي سينا الصيني، ومن المتوقع أن الاتحاد يعلن عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة.

وتعاقد الاتحاد مع الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة.

وعلى صعيد أخر، يصل خلال الساعات القادمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميا من قبل إدارة النادي.