«الكمون» يساعد على حرق الدهون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد ” الكمون ” غني بمضادات الأكسدة والفيتوسترولس، ويمتص الكولسترول في الجهاز الهضمي مما قد يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون.

ونصحت دراسة، بتناول 3 غرامات من مسحوق الكمون، وهذه تساوي أقل بقليل من ملعقة صغيرة، وإذا وجدت أن مزيج اللبن الرائب مع الكمون لا يروق لك كثيراً بإمكانك تجربة طرق أخرى.

ويمكن استخدام الكمون عند تحضير الحمص أو طبق الأفوكادو مع البصل والفلفل الأحمر الحار، أو كوباً من المشروب الساخن بنقع حبوب الكمون في الماء المغلي واتركي المزيج ينقع مدة 10 دقائق؛ فضلًا عن رشه فوق المكسرات والوجبات الصحية الأخرى.