بالفيديو.. أهالي تبوك يستقبلون الثلوج بـ «الدحة»

تبوك(صدى):

استقبل أهالي منطقة تبوك الثلوج برقصة الدحة، مما أثاروا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وظهر في مقطع فيديو 4 أشخاص يؤدون رقصة الدحة أثناء تساقط الثلوج في تبوك، كما جذبوا أنظار رواد السوشيال ميديا بالأغاني التي كانوا يرددونها لحظة تساقط الثلوج.

ولاقي المقطع انتشارا واسعا بين نشطاء التواصل الذين أشادوا بالمشهد الرائع الثلوج، كما وصفوا أهل الشمال بأصحاب القلوب البيضاء.

وكانت منطقة تبوك شهدت تساقطا كثيفا للثلوج فجر اليوم الجمعة، حيث تساقطت الثلوج أيضا في منطقة علقان، كما شهدت مناطق جنوبي الأردن تساقطا للثلوج خاصة على جبال الشوبك والطفيلة بالرشادية والقادسية.

https://mobile.twitter.com/alekhbariyatv/status/1215631441339482112?s=12