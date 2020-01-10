 حارس عقار متهم بقتل صيدلي « رأيت فيديو إباحي له مع زوجتي »

القاهرة(صدى):

كشف حارس عقار مصري عن أسباب قتله صيدلي في منطقة سيدي بشر بالأسكندرية ، خلال اعترافاته للنيابة العامة ، مؤكداً: ” شاهدت فيديو ليه مع مراتي، لما واجهتها اعترفت، قررت أقتله، وطلبت منها تروحله الشقة”.

وقال المتهم في تفاصيل ارتكابه للجريمة بمساعدة زوجته : “مراتي راحت له الشقة.. وبعدين ربع ساعة خرجت فتحت ليا الباب.. دخلت بكل هدوء وكان معايا السكين.. لقيته عريان فى أوضة النوم.. قتلته.. وخلصت عليه وبعدين أخدت مراتي وهربت من الشقة.. كنت ناوي أقتلها.. بس ملحقتش المباحث قبضت عليا على طول”.

وكان عثر سكان عقار سكني بمنطقة سيد بشر على جثة أحد سكان العقار مقتولا داخل شقته، مصابا بطعنات في الرقبة والصدر في غرفة نومه.

وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة المصرية التي انتقلت لمكان الجريمة ،وتبين من خلال الفحص أن الجثة لصيدلي،وبفحص الكاميرات ومناقشة رواد وسكان العقار تبين أن سيدة وزوجها كانا آخر من خرج من شقة المجني عليه، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تبين أن السيدة المشتبه فيها كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه، وتتردد عليه منذ 6 أشهر في الشقة لإقامة علاقة جنسية، واستمر المجني عليه في معاشرتها حتى كشف زوجها حارس العقار الواقعة، فقرر قتله بمساعدة زوجته.