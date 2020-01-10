سعر سيارة فولكس فاجن T-Cross القوية

برلين(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن سعر سيارة فولكس فاجن T-Cross الأكثر قوة، والذي يصل لـ24,910 جنيه استرليني، والتي بها محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 150 حصان وهذه القوة تكفيها للتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 8.5 ثانية.

وتصل سرعتها إلى 200 كلم/سا، وفي الظروف المثالية، تبلغ كفاءة استهلاك البنزين في السيارة 5.35 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة على دورة WLTP، وسينبعث منها 118-119 جم/كلم من ثاني أكسيد الكربون (NEDC).

وصرحت كلير هاينز، مديرة منتجات فولكس فاجن UK: ” في فولكس فاجن، نحن ملتزمون بالتأكد من أننا نرتقي إلى مستوى اسم سياراتنا من خلال صنع سيارة ملائمة للجميع، وإن T-Cross لا تختلف عن باقي الطرازات، ويمكنها الآن تلبية متطلبات من يرغبون في محرك أكثر قوة في سيارة T-Cross، وإضافة هذا المحرك سيوسع من قاعدة المستهلكين المستهدفة بشكل كبير “.