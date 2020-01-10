«الوطنية للتأمين» توضح تأثير فصل نشاطي الوساطة في التأمين على أسعاره

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتأمين؛ عبدالعزيز أبو السعود، إن قرار مؤسسة النقد العربي (ساما) تتطلع من خلال قرار فصل نشاطي الوساطة في التأمين إلى إعادة التأمين في شركة واحدة، وهو ما يعكس آثار إيجابية على سوق التأمين في المملكة.

وتوقع أبو السعود ألا يكون لهذا القرار آثار مادية بأس شكل على أسعار التأمين أو على شركات التأمين بالمملكة؟

كما لفت إلى أنه قد ينتج عن القرار رفع نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية في عمليات التأمين التي تضطلع بها وخفض نسب إعادة التأمين في هذه العمليات لدى شركات إعادة التأمين.

تجدر الإشارة إلى أن (ساما) أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ.

وأعطت المؤسسة مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للشركات للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.