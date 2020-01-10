ظهور بسمة وهبة برفقة ابنة زوجها يخطف الأنظار (صورة)

القاهرة(صدى):

ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، برفقة ابنة زوجها نادين عابد، التي خطفت الأنظار بجمالها الأخاذ وأنوثتها وتلقت العديد من الثناءات على نعومتها وجمالها.

ونشرت بسمة وهبة الصورة عبر حسابها على ” إنستجرام ” معلقة: ” نادين عابد بنت علاء زوجي اللي هي في مقام بنتي كانت منوراني النهارده في الاستوديو. خريجة صحافة وإعلام ويا رب أشوفها صحفية كبيرة باذن الله “.

وكانت ” وهبة ” قد احتفلت في وقت سابق بتحقيق فيديوهاتها ملايين المشاهدات؛ حيث قالت: ” الحمدلله نتيجة التعب في الشغل مكافأة كويسة دائماً… مشاهدات فقرات الأسبوع اللي فات تخطت أرقام كبيرة بفضل جمهور البرنامج… نوعدكم نكمل ع نفس الطريق ونقدم كل اللي يهم الناس “.