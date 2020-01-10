ظهور بسمة وهبة برفقة ابنة زوجها يخطف الأنظار (صورة)
ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، برفقة ابنة زوجها نادين عابد، التي خطفت الأنظار بجمالها الأخاذ وأنوثتها وتلقت العديد من الثناءات على نعومتها وجمالها.
ونشرت بسمة وهبة الصورة عبر حسابها على ” إنستجرام ” معلقة: ” نادين عابد بنت علاء زوجي اللي هي في مقام بنتي كانت منوراني النهارده في الاستوديو. خريجة صحافة وإعلام ويا رب أشوفها صحفية كبيرة باذن الله “.
وكانت ” وهبة ” قد احتفلت في وقت سابق بتحقيق فيديوهاتها ملايين المشاهدات؛ حيث قالت: ” الحمدلله نتيجة التعب في الشغل مكافأة كويسة دائماً… مشاهدات فقرات الأسبوع اللي فات تخطت أرقام كبيرة بفضل جمهور البرنامج… نوعدكم نكمل ع نفس الطريق ونقدم كل اللي يهم الناس “.
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