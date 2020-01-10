مجلس الوزراء يصدر قرارًا بزيادة رسوم التبغ ومشتقاته

عادل الحربي(صدى):

قرر مجلس الوزراء، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام 1441هـ، والتي شملت زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته؛ فضلًا عن رفع غرامات المخالفين إلى 5000 ريال، وذلك بتعديل المادة الرابعة.

وتضمنت اللائحة، عدم إفساح أي مشتقات للتبغ بشكل نهائي، إلا بعد تحليل عينات منه بالمختبرات، مع تفويض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من الأسواق التجارية أو المنافذ الجمركية؛ بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على تعاطي الدخان في الأماكن المحظورة.

وتشمل المساجد والساحات المحيطة بها، والحرمان الشريفان، والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، ومنشآت التعليم التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والاجتماعية، بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.

وتضم القائمة المواقع الأثرية والتراثية، والمتاحف، وقاعات الأفراح، وقاعات المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وجميع وسائل النقل (المركبات الحافلات – القطارات السفن القوارب – الطائرات)، ومحطات النقل العام والقطارات والمطارات.