عامل يهتك عرض طفل بالإكراه

أبوظبي(صدى):

تجرد عامل آسيوي مقيم في دٌبي ، من الرحمة والإنسانية ، واقدم على هتك عرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ، بالإكراه .

وبدأت تفاصيل الواقعة ، عندما تقدم رجل إماراتي ببلاغ لشرطة دٌبي يفيد بإمساكه لعامل قام بهتك عرض ابن أخيه .

وقال عم الطفل في بلاغه ، أن الطفل كان يلعب بدراجته فتعطلت، فطلب من المتهم مساعدته في إصلاحها، لكنه تحرش به، ثم لاذ بالفرار، ولم يستطع الطفل مقاومته خوفاً منه، لكنه ابلغ عمه الذي ترصد المتهم وأمسكه .

وقامت شرطة دٌبي بالقبض على المتحرش وبعرضه على النيابة العامة في دٌبي ، أحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.