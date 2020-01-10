الجوازات تكشف عن إجراءات إصدار وتجديد الجواز عبر «أبشر»

عادل الحربي(صدى):

قالت الإدارة العامة للجوازات ، إنه يمكن للمواطن أو المواطنة إنهاء إجراءات إصدار وتجديد الجواز إلكترونياً عبر منصة أبشر، بسهولة بصورة شخصية أو بتفويض شخص آخر للقيام بها إنابة عنه.

وأضافت الجوازات ، أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مبينة أن مدة صلاحية الجواز 5 سنوات ويمكن زيادتها إلى 10 سنوات في حال كان عمر الشخص 21 سنة فأكثر.

وأكدت الجوازات على ضرورة الاحتفاظ بالجواز في مكان آمن، وأن أي إهمال يؤدي لاستفادة شخص آخر من الجواز يعرض صاحب الجواز للمسؤولية القانونية.