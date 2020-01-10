الشباب يتغلب على الحزم في عقر داره

طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي الشباب، اليوم الجمعة، من الفوز على مضيفه الحزم بهدف نظيف؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز ماكيتي ديوب الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق الشباب في الدقيقة 56 من عمر المباراة برأسية دقيقة؛ ليحسم الثلاث نقاط لصالح الليوث، بعدما جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين.

وكانت أولى التسديدات الخطيرة عن طريق لاعب وسط الشباب ماكيتي ديوب في الدقيقة 12، ولكن تصدى لها الحارس مليك عسلة، وبعد مرور منتصف الشوط بدأ صاحب الضيافة في الاستحواذ على الكرة، ومهاجمة مرمى فاروق بن مصطفى.

وتجدر الإشارة إلى أنه ارتفع رصيد الشباب إلى 21 نقطة محتلًا المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الـ12.