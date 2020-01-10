شاهد.. رحلات مثيرة بـ «طائرات كلاسيكية» لمشاهدة الكنوز التاريخية بالعلا

علي القحطاني(صدى):

حلقت في سماء العلا مجموعة من طائرات كلاسيكية الطراز في رحلة مثيرة ومدهشة تطل على عجائب الكنوز التاريخية . وذلك ضمن فعاليات “شتاء طنطورة” هذا العام.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الطائرات الكلاسيكية وهي تحلق في سماء العلا.

وروى عدد من كباتن تلك الطائرات تجربتهم بالتحليق فوق جبال العلا، مشيرين أن التحليق على متن هذه الطائرات يتيح للشخص الاستمتاع بالهواء والتيارات الهوائية.

وأكدوا أنها كانت تجربة فريدة وغير مسبوقة على الرغم من أنهم حلقوا في العديد من بلدان العالم.