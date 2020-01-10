شاهد.. طفلة تحرج والدتها المذيعة على الهواء

موسكو(صدى):

وضعت طفلة والدتها مقدمة النشرة الإخبارية الروسية، آنا كيزيلوفا، في موقف محرج للغاية على الهواء مباشرة.

وفوجئت المذيعة بطفلتها تظهر بجوارها أمام الكاميرات خلال تقديمها النشرة، لتخبرها أنها تلقت رسالة نصية على هاتفها في مشهد كوميدي وغريب في الوقت ذاته.

وحاولت آنا المذيعة الروسية إبعاد طفلتها التي تدعى إليزافيتا عن الكاميرات ودفعها بعيدًا برفق ولكن الفتاة أصرت على العودة.

وما أن وصلت الطفلة لوالدتها أخذت تردد: أمي، لديك رسالة نصية.

وأخذت آنا الهاتف وطلبت من ابنتها الابتعاد قبل أن يغلبها الضحك أمام الكاميرات.

وكشفت آنا إنها أحضرت طفلتها من الحضانة قبل الذهاب إلى العمل مباشرة، ولم يكن هناك أحد يمكنها تركها معه، ولذا اضطرت إلى أخذها معها إلى الاستديو، ولم تستطع السيطرة عليها.

وأعربت عن قلقها كثيرًا من رد فعل رؤسائها في العمل، إلا أنهم اعتمدوا في البداية على قياس رد فعل الجمهور وعندما علم الجميع أن ردة الفعل الايجابية جعلت المدراء لا يصدرون أي قرار سلبي.