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سخرية واسعة من شقيق أمير قطر بسبب تغريدة له عن الجيش التركي (فيديو)

سخرية واسعة من شقيق أمير قطر بسبب تغريدة له عن الجيش التركي (فيديو)
ماجد القزيز(صدى):

تعرض خليفة بن حمد شقيق أمير قطر لموجه من الانتقادات اللاذعة والسخرية عبر مواقع التوالص الاجتماعي ، عقب نشره مقطع فيديو تابهى فيه بقوات الجيش التركي .

ونشرخليفة بن حمد مقطع فيديو، يظهر فيه تدريبات لقوات مسلحة وسط الثلوج ، وعلق الشيخ خليفة على الفيديو باللغتين العربية والتركية، قائلا: ” أسود أردوغان لا يهابون الموت بل الموت يهاب منهم”.

ما اثار سخرية المتابعين ، وقال أحدهم :” تقول لي أردوغان احتل دويلة قطر بدون ما يطلق رصاصة واحدة .. وأسود قطر فين طيب ؟ ” .

وتابع آخر : ” هههههههههه وربنا ضحكتني دول فراخ بيضة ” ، واضاف أحد المتابعين :” القرعة تتباهى بشعر بنت أختها .. ليس غريبـا أن تمدح من يحميك الغريب، أنك لا تسعى في دولتك أن يكون لديك جنود لا تهاب الموت، كجنود تركيا -كما وصفت- “.


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