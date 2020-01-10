شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة وتدعو للانتقام له

طهران(صدى):

تزامناً مع دعواتها للثأر لوالدها أمام الكاميرات وخلفها ، ظهرت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.

يٌذكر أن زينب منذ مقتل والدها في العراق جراء ضربة أمريكية ، وهي تدعو إلى الانتقام لمقتل والدها، في نداء وصل إلى أعلى الجهات في الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله اللبناني.

وكانت زينب قد خاطبت الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة أمام الكاميرات حين جاء لتقديم تعازيه لعائلة سليماني، وطلبت منه الثأر لمقتل والدها.