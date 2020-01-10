«جستينة» يثير الشكوك حول حكم الفيديو لمواجهة النصر والإتحاد بصورة مريبة مع «نيشمورا»

ماجد محمد(صدى):

أثار الناقد الرياضي عدنان جستية الجدل بصورة مريبة لحكم الفيديو إبراهيم الدخيل الذي كلفه الإتحاد السعودي لكرة القدم كحكم فيديو ضمن الطاقم التحكيمي للقاء النصر والإتحاد الليلة .

وأظهرت الصورة «الدخيل» في صورة ودية مع الحكم الياباني «نيشمورا» المتهم بظلم الهلال وسلبه البطولة أمام سدني في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 .

وعبر «جستينة» عن دهشته إيزاء إختيار «الدحيل» متسائلاً عن وضعه بالمباراة ومدى علاقته بـ«نيشمورا» بعد تلك الصورة مما يزيد المخاوف من ميوله النصراوية والتأثير على سير اللقاء .

الجدير بالذكر أن الإتحاد الأسيوي لكرة القدم قرر عقوبة الإيقاف بحق الحكم الياباني «نيشمورا» 6 اشهر حينها بعد القرارات الإدارية الفادحة خلال قيادتة لنهائي دوري ابطال اسيا بين الهلال و البطل غرب سيدني .

ومن المقرر أن يلتقي النصر واتحاد جدة على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي .