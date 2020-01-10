«جستينة» يثير الشكوك حول حكم الفيديو لمواجهة النصر والإتحاد بصورة مريبة مع «نيشمورا»
أثار الناقد الرياضي عدنان جستية الجدل بصورة مريبة لحكم الفيديو إبراهيم الدخيل الذي كلفه الإتحاد السعودي لكرة القدم كحكم فيديو ضمن الطاقم التحكيمي للقاء النصر والإتحاد الليلة .
وأظهرت الصورة «الدخيل» في صورة ودية مع الحكم الياباني «نيشمورا» المتهم بظلم الهلال وسلبه البطولة أمام سدني في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 .
وعبر «جستينة» عن دهشته إيزاء إختيار «الدحيل» متسائلاً عن وضعه بالمباراة ومدى علاقته بـ«نيشمورا» بعد تلك الصورة مما يزيد المخاوف من ميوله النصراوية والتأثير على سير اللقاء .
الجدير بالذكر أن الإتحاد الأسيوي لكرة القدم قرر عقوبة الإيقاف بحق الحكم الياباني «نيشمورا» 6 اشهر حينها بعد القرارات الإدارية الفادحة خلال قيادتة لنهائي دوري ابطال اسيا بين الهلال و البطل غرب سيدني .
ومن المقرر أن يلتقي النصر واتحاد جدة على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي .
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