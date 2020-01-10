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علاج فعال للإجهاض المتكرر بدواء لمرضى السكري

علاج فعال للإجهاض المتكرر بدواء لمرضى السكري
أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج فعال للإجهاض المتكرر لدى بعض النساء من خلال تناول دواء “sitagliptin” الخاص بمرضى السكري .

وأكدت الدراسة أن هذا الدواء يعمل على زيادة الخلايا الجزعية في بطانة الرحم بنسبة 68 % مما يزيد من قدرتها على تحمل الأجنة والتغيرات الهرمونية بما يمنع الإجهاض .

وتأكدت الدراسة بتطبيقها على 38 امرأة تتراوح اعمارهن بين 18 إلى 42 عام وتعرضت كل واحدة منهن للإجهاض بمتوسط 5 مرات ، إلا أن حالتهن تحسنت تماماً بعد تناول هذا العقار بصفة منتظمة .

ويأمل الباحثون في طرح الدواء قريباً بالأسواق مع الإنتهاء من فحص بعض الآثار الجانبية ، مع التفاؤل بتأثيره الإيجابي خلال فترة الحمل .


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