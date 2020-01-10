بالصور.. أبرز مواصفات النموذج الجديد الأكثر تطورا من سيارات الـ SUV

موسكو(صدى):

كشفت شركة صناعة السيارات الروسية أوروس ، عن طراز أكثر رقياً في فئة سيارات الـ SUV التي لا تستطيع لادا نيفا المنافسة فيها .

وأوضحت صور تجسسية نموذج أولي مبكر للـ SUV ، تم التقاطها أثناء نقله على مقطورة في مكان ما في شمال أوروبا ، وافتقد النموذج إلى المصابيح الخلفية الإنتاجية ويبدو أن نظام العادم سيحصل على بعض التشطيبات اللطيفة، ونظراً لأن كوميندانت هي في الأصل SUV متأثرة بطراز سينات، فلا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً إذا كان التصميم الخارجي والداخلي متأثراً بالسيدان الأنيقة .

تشبه السيارة إلى حد كبير سيارة سينات، ويتم تطوير أوروس كوميندانت الجديدة بواسطة المعهد المركزي للبحث العلمي للسيارات ومحركات السيارات (يُشار إليه اختصارًا باسم NAMI)، وستستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة 598 حصان وعزم دوران ضخم يبلغ 880 نيوتن.متر.

يذكر أن وكالة الأنباء الروسية تاس أكدت أن أوروس بدأت فعلياً اختبار كوميندانت في أغسطس 2019 مع خمسة نماذج أولية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي لسيارة الـ SUV الضخمة في عام 2022، وذلك بعد طرح السيدان والميني فان أولاً.