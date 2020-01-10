عبد الله السدحان يشارك في مسرحية جديدة بالكويت بعد غياب 28 عام
كشف الفنان القدير عبد الله السدحان عن مشاركته في عمل مسرحي جديد بالكويت بعد غياب 28 عام عن خشبة المسرح منذ مسرحية ” للسعوديين فقط ” .
ويشارك “السدحان ” في مسرحية ” الثمن ” مع نخبة من نجوم الفن بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى 4 أيام من 23 يناير حتى 26 يناير الجاري .
وقال “السدحان ” عبر “تويتر : أهلاً بالجميع، نسأل الله التوفيق، مهما كان أنا ولدكم شايبكم أمثلكم ولا أمثل نفسي مع إخوة أعزاء على القلب .
واعتبر الكثير من المعلقين أن تلك التغريدة تعبر عن حزن ” السدحان ” نظراً لعدم تمكنه من المشاركة في موسم الرياض ، بينما شارك منافسه ” ناصر القصبي ” بمسرحية ” الذيب في القليب ” .
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