عبد الله السدحان يشارك في مسرحية جديدة بالكويت بعد غياب 28 عام

خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنان القدير عبد الله السدحان عن مشاركته في عمل مسرحي جديد بالكويت بعد غياب 28 عام عن خشبة المسرح منذ مسرحية ” للسعوديين فقط ” .

ويشارك “السدحان ” في مسرحية ” الثمن ” مع نخبة من نجوم الفن بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى 4 أيام من 23 يناير حتى 26 يناير الجاري .

وقال “السدحان ” عبر “تويتر : أهلاً بالجميع، نسأل الله التوفيق، مهما كان أنا ولدكم شايبكم أمثلكم ولا أمثل نفسي مع إخوة أعزاء على القلب .

واعتبر الكثير من المعلقين أن تلك التغريدة تعبر عن حزن ” السدحان ” نظراً لعدم تمكنه من المشاركة في موسم الرياض ، بينما شارك منافسه ” ناصر القصبي ” بمسرحية ” الذيب في القليب ” .