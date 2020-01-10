هاري ماغواير يستعد لمباراة مانشيستر مع نوريتش سيتي.. غدا

ماجد محمد(صدى):

يستعد مدافع نادي مانشيستر يونايتد الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، للمشاركة أمام نوريتش سيتي غدًا السبت ، بعد أن كانت أشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية غيابه مدة تصل إلى 3 أشهر؛ بعد إصابته خلال لقاء وولفرهامبتون.

وتدرب هاري ماغواير، أمس الخميس، على العشب وأبدى استعداده للمشاركة أمام نوريتش سيتي، السبت المقبل، على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ويرغب ماغواير، البالغ من العمر 26 عاما، وأغلى مدافع في العالم، حيث كلف مانشستر يونايتد مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، في اللعب أمام نوريتش لمساعدة فريقه في الفوز وتجاوز الهزيمة المذلة بميدانه أمام جاره مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بنتيجة 0/3.

وتلقى ماغواير إصابة في عضلات الجزء العلوي من الفخذ، وكان يُعتقد أن التمزق في العضلات كبير، لكن الفحوصات الطبية أكدت أنه تمزق بسيط ويحتاج لبضعة أيام من الراحة.

ويعاني مانشستر يونايتد من عدة غيابات في خط الدفاع، واضطر للاستعانة بفيل جونز أمام مانشستر سيتي، لكن المدافع الدولي الإنجليزي السابق قدم أداء سيئا في اللقاء.