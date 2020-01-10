فنان سوري يهاجم هيفاء وهبي: «إباحيتك كمان إجرام»

دمشق(صدى):

عبر عدد من الفنانين السوريين عن غضبهم من الفنانة هيفاء وهبي لإساءتها للسوريين على حادثة مقتل لص تسلل إلى منزل مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، وكان مقتله على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكانت قالت هيفاء عبر تويتر : “ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!”.

ما أثار ضجة بين الفنانين والنشطاء السوريين الذين وصفوا تعليقها بالعنصري بحقهم؛ إذ أن اللص المقتول سوري الجنسية ، وقال الفنان السّوري طلال مارديني : “بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية”.

وأضاف مارديني: “وياست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام”.