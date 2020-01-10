بالفيديو.. مظاهرات حاشدة تهتف بحرية العراق «لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان»

بغداد(صدى):

تشهد محافظات العراق اليوم الجمعة مظاهرات مليونية حاشدة تهتف بحرية العراق مستقلاً عن التدخل الأمريكي أو الإيراني .

ورصدت مقاطع فيديو إلتحام الشعب العراقي سنة وشيعة على خلاف ما يسعى له الحرس الثوري والميلشيات الإيرانية بما يفضح فشل مشروعهم الطائفي في العراق .

وهتف المتظاهرون : لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان .

ورغم سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى على يد مليشيات إيران ، إلا أنها لم تستطع تغيير أهداف القوى الوطنية بوحدة واستقلال العراق ، بينما لا تزال وسائل الإعلام الإيرانية عمياء عما يجري في الشارع العراقي .