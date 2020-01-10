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  3. بالفيديو.. مظاهرات حاشدة تهتف بحرية العراق «لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان»

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة تهتف بحرية العراق «لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان»

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة تهتف بحرية العراق «لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان»
بغداد(صدى):

تشهد محافظات العراق اليوم الجمعة مظاهرات مليونية حاشدة تهتف بحرية العراق مستقلاً عن التدخل الأمريكي أو الإيراني .

ورصدت مقاطع فيديو إلتحام الشعب العراقي سنة وشيعة على خلاف ما يسعى له الحرس الثوري والميلشيات الإيرانية بما يفضح فشل مشروعهم الطائفي في العراق .
وهتف المتظاهرون : لا أمريكا ولا إيران سنة وشيعة كلنا إخوان .

ورغم سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى على يد مليشيات إيران ، إلا أنها لم تستطع تغيير أهداف القوى الوطنية بوحدة واستقلال العراق ، بينما لا تزال وسائل الإعلام الإيرانية عمياء عما يجري في الشارع العراقي .


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