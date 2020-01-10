«الزعاق» يحذر من التقلبات الجوية مع إنطلاق موسم «الشبط» غداً
أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق انتهاء موسم المربعانية اليوم الجمعة ، وبدء موسم الشبط غداً السبت والذي يتميز برياحه الشديدة .
وقال “الزعاق” في حسابه الرسمي عبر “تويتر ” : تشتد فيه الرياح وتهب من جميع الجهات وخاصة الشمالية منها فتعمل على خفض الحرارة إلى معدلات متدنية مع الصقيع .
وقال أن موسم ” الشبط ” مدته 26 يوماً وهو الحد الفاصل بين الشتاء القارس والربيع الممتع ولهذا تكون أجوائه متقلبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90774 ] نشر منذ 44 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..