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«الزعاق» يحذر من التقلبات الجوية مع إنطلاق موسم «الشبط» غداً

«الزعاق» يحذر من التقلبات الجوية مع إنطلاق موسم «الشبط» غداً
علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق انتهاء موسم المربعانية اليوم الجمعة ، وبدء موسم الشبط غداً السبت والذي يتميز برياحه الشديدة .

وقال “الزعاق” في حسابه الرسمي عبر “تويتر ” : تشتد فيه الرياح وتهب من جميع الجهات وخاصة الشمالية منها فتعمل على خفض الحرارة إلى معدلات متدنية مع الصقيع .

وقال أن موسم ” الشبط ” مدته 26 يوماً وهو الحد الفاصل بين الشتاء القارس والربيع الممتع ولهذا تكون أجوائه متقلبة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90774 ] نشر منذ 44 دقيقة

ربنا يريد بنا خير ..

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