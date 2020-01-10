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فيديو مثير لمشاجرة نسائية عنيفة في بار تفضح شعرهن المستعار

فيديو مثير لمشاجرة نسائية عنيفة في بار تفضح شعرهن المستعار
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو اشتباك عنيف اندلع بين 5 فتيات وتسبب في تطاير ” الباروكات ” التي كن يرتدينها في مشهد مثير للسخرية .

وفي التفاصيل ، فقد كانت الفتيات في مدخل أحد البارات بولاية مانهاتن الأمريكية في الثالثة فجراً ، وبينما انتقدت إحداهن شعر الأخرى قامت المتضررة بالإستعانة بصديقاتها كما تدخلت صديقات الأولى ووقعت مضاربة جماعية .

كما أظهر الفيديو احدى النساء وهي تركل الأخرى بعنف في بطنها وتضربها على وجهها بينما لم ينفض الإشتباك إلا بعض تدخل عدد كبير من المتواجدين .


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