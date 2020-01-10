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«التعليم» تصدر تعميم لجميع الإدارات التعليمية بشأن لائحة الوظائف الجديدة

«التعليم» تصدر تعميم لجميع الإدارات التعليمية بشأن لائحة الوظائف الجديدة
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميماً لجميع الإدارت التعليمية بالمناطق والمحافظات ، يقضي بتكليف اثنين من منسوبي الإدارة ” منسق ومنسقة “للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة .

ومن المقرر أن يلتزم المكلفين بحضور الورش التدريبية عن اللائحة والتي تُفام بمقر الوزارة بالرياض ، مع إعداد خطة لزيادة التوعية بالتعديلات الجديدة تتضمن ورش تدريبية ولقاءات مع جميع المشرفين التربويين وقادة ووكلاء المدارس قبل وبعد نفاذ اللائحة ، وغيرها من المهام ذات الصلة .

وكانت وزارة التعليم قد قررت تأجيل تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، ليبدأ تطبيقها في 10 / 11 /1441 هـ الموافق 1 / 7 / 2020 م ، لزيادة التواصل مع الميدان التعليمي ورفع التوعية حول اللائحة .


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