ظهور نانسي عجرم على السوشيال ميديا يثير هجوم لاذع عليها بسبب قتيل منزلها

بيروت(صدى):

تعرضت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لهجوم حاد على مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد ظهورها على السوشيال ميديا معربة عن حزنها لوفاة شقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط .

وبينما غردت “عجرم ” قائلة : “بيار.. لا أعرف ماذا أقول.. لا أستطيع حتى التفكير فيما أشعر به، حزينة للغاية لوفاة شقيقتك ” ، انهالت عليها التعليقات الناقدة بسبب ظهور معلومات جديدة مثيرة للجدل حول مقتل الشاب السوري على يد زوج الفنانة اللبنانية في القضية المعروفة بـ “قتيل فيلا نانسي عجرم” .

وقال أحد المتابعين : وانتي لما تموتي العامل يلي عندك ما زعلتي؟ .. ‏”‎‎عن جد زعلانة، ليش انتو بتعرفو تزعلو ؟ واللي قتلتوه ببيتكون هاد مابينزعل عليه ؟ التحقيقات على قدم وساق

وقال آخر : ‏‎الله يرحم السوري يلي ضاع دمه‎ ويلحقكم فيه بس مش 16 طلقة لأنه خسارة فيكم.. ‏‎الله يرحم العامل السوري يلي كان يشتغل بالفيلا وضاع حقو وراح دمو هدر.. يا حرام انو اديش عمتبكي عليه وأطفاله كمان… ، وغيرها من التعليقات .

وكانت النيابة العامة اللبنانية قد أعلنت التوسع في التحقيق أمس الخميس ، وكشفت عن قتل المجني عليه بـ 16 رصاصة ، كما عرضت “عجرم ” على الطب الشرعي وغيرها من الإجراءات التي أثارت جدل كبير حول القضية.

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