ظهور نانسي عجرم على السوشيال ميديا يثير هجوم لاذع عليها بسبب قتيل منزلها
تعرضت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لهجوم حاد على مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد ظهورها على السوشيال ميديا معربة عن حزنها لوفاة شقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط .
وبينما غردت “عجرم ” قائلة : “بيار.. لا أعرف ماذا أقول.. لا أستطيع حتى التفكير فيما أشعر به، حزينة للغاية لوفاة شقيقتك ” ، انهالت عليها التعليقات الناقدة بسبب ظهور معلومات جديدة مثيرة للجدل حول مقتل الشاب السوري على يد زوج الفنانة اللبنانية في القضية المعروفة بـ “قتيل فيلا نانسي عجرم” .
وقال أحد المتابعين : وانتي لما تموتي العامل يلي عندك ما زعلتي؟ .. ”عن جد زعلانة، ليش انتو بتعرفو تزعلو ؟ واللي قتلتوه ببيتكون هاد مابينزعل عليه ؟ التحقيقات على قدم وساق
وقال آخر : الله يرحم السوري يلي ضاع دمه ويلحقكم فيه بس مش 16 طلقة لأنه خسارة فيكم.. الله يرحم العامل السوري يلي كان يشتغل بالفيلا وضاع حقو وراح دمو هدر.. يا حرام انو اديش عمتبكي عليه وأطفاله كمان… ، وغيرها من التعليقات .
وكانت النيابة العامة اللبنانية قد أعلنت التوسع في التحقيق أمس الخميس ، وكشفت عن قتل المجني عليه بـ 16 رصاصة ، كما عرضت “عجرم ” على الطب الشرعي وغيرها من الإجراءات التي أثارت جدل كبير حول القضية.
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M-512🐧[ عدد التعليقات: 2494 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله ينتقم منها هي وزوجها الاصلع الجرذ بيوم هاالجمعة اللهم آمين.