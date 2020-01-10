«رويز» يقترب من ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحيفة عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع نجم نابولي فابيان رويز خلال سوق الإنتقالات الشتوية .

وأكدت أن إدارة نابولي لن تمانع في إنتقال اللاعب ، وأن قيمة الصفقة ستتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو .

وأشارت الصحف الإسبانية أن الأوضاع الإدارية غير مستقرة في نابولي وأن عدد من النجوم يرغب في الرحيل مع تراجع آداء الفريق مؤخراً ، وفي مقدمتهم “رويز ” ، الذي يواجه مشكلات مع إدارته بسبب عدم تحسين الشروط المالية بعقده .

الجدير بالذكر أن رويز “23 ” عام ، ويمتد عقده حتى يونيو 2023 ، حيث انضم إلى نابولي عام 2018 قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني مقابل 30 مليون يورو .