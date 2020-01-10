بالفيديو.. راشد الماجد يتفاعل مع الجمهور ويرقص في حفله بـ «سمرات الرياض»

الرياض(صدى):

تحمس الفنان راشد الماجد مع أنغام الموسيقى وترك عوده ووقف يتراقص مع استمرار الفرقة الموسيقية في العزف، في مهرجان سمرات الرياض الذي يستقبل جلسات غنائية ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

وقابل الجمهور الحاضر للحفل حماس الفنان راشد الماجد بتصفيق حاد معربين عن سعادتهم بالحفل، وتفاعله مع الجمهور.

ورافق راشد الماجد في الحفل الفنانان نبيل شعيل وشما حمدان، حيث أحيا كل منهما فقرة غنائية أطربا من خلالها الجمهور بعدما قدموا عددًا كبيرًا من الأغاني المتميزة.