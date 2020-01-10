مستشفى الولادة والاطفال في الخرج ينجح في إجراء أول عملية مناظير

بدر الحارثي(صدى):

نجح مستشفى الولادة والاطفال بالخرج في إجراء أول عملية مناظير .

وأوضح مدير المستشفى الاخصائي عايض العصيمي أن فريق طبي في قسم جراحة الاطفال في المستشفى تمكّن من إجراء أول عملية مناظير تكللت بالنجاح ، وذلك بقيادة د.أكرم الجبوري(استشاري جراحة الاطفال) .

وأضاف العصيمي أن هذا النجاح يأتي كأحد ثمرات الدعم اللامحدود الذي يحظى به ، المستشفى من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وكذلك المتابعة المستمرة من المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

وذكر العصيمي أن المستشفى يعمل على تطوير خدماته الصحية بشكل مستمر ، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجالات طب الأطفال، وطب النساء والولادة ، و اعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة المرضى ،حيث دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مؤخراً خدمة العناية المركزة عن بعد من خلال الربوت المتحرك .

كما دشن د.التويجري مركز امراض الدم والذي يضم عيادة الانيميا المنجلية ، واول عيادة شاملة لأمراض الدم للمرأة ، وعيادة اليوم الواحد للانيميا المنجلية ، والفحص قبل الزواج لأمراض الدم ، والرعاية النهارية لنقل وتغيير الدم ، والعيادة الالكترونية لأمراض الدم ، وعيادة الاستشارات العائلية لأمراض الدم الوراثية و المكتسبة ، والفحص الشامل والتشخيص المبكر لأمراض الدم بفحص المواليد، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الكوادر ، المتخصصة .

وأكد أن هذا الانجاز يأتي انطلاقًا من اهتمام “صحة الرياض” بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن تكون هذه الخدمات شاملة ومتكاملة ويسهل الحصول عليها.

وكشف أن المستشفى مجهَّز بأحدث التقنيات الطبية في مجالات التخصص، ليقدم خدماته الطبية في تخصص طب الأطفال، وطب النساء والولادة والتثقيف الصحي والخدمات الصيدلانية، والخدمات التشخيصية المتقدمة.

ويضم المستشفى كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتميزة وذات خبيرة طويلة في مختلف التخصصات الطبية والإدارية .