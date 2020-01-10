الهلال يتوصل لإتفاق جديد لحل أزمة العليان وموقف حاسم مع «خربين»

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن إنتقال المدافع مد الله العليان لاعب التعاون السابق إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وأكدت أن إدارة التعاون طلبت من الهلال حصولها على خدمات المهاجم السوري عمر خربين، بنظام الإعارة، إلا أن الهلال رفض الطلب .

ووافق في المقابل على انتقال الثنائي المدافع حسن كادش بشكل نهائي، واللاعب ذعار العتيبي، بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم ، على ألا يدفع الهلال أي مبالغ مالية جراء تمثيل اللاعب خلال الستة أشهر من عقده، ورواتب ذعار المعار.

وجاء ذلك في تسوية للخلاف الذي وقع بين إدارتي الناديين بشأن صفقة انتقال العليان ، إذ تقدم بشكوى ضد الهلال للتفاوض مع اللاعب قبل انتهاء عقده بنحو ثلاثة أشهر ، في حين كان موقف الهلال سليم كون اللاعب دخل الفترة الحرة من عقده .

إقرأ أيضاً: