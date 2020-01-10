محاكمة أم كورية شمالية لإنقاذ طفلها وتركها صورة «كيم جونغ» تحترق

بيونج يانج(صدى):

تحقق السلطات الكورية الشمالية مع امرأة كورية، بعدما قامت بإنقاذ طفلتها من حريق شب في منزلها، وتركت صورة زعيم البلاد كم جونغ أون تحترق.

وأوضحت وسائل إعلام، أن عائلة المرأة قد خرجت في وقت اندلاع الحريق، لكنهم عادوا إلى إنقاذ أسرهم بعد رؤية الدخان، وفي هذه العملية، تم تدمير مجموعة من الصور.

وأضافت أن السلطات تحقق مع المرأة، وإذا ثبتت إدانتها، فإن الأم تواجه عقوبة سجن مطولة مع الأشغال الشاقة، ونتيجة للتحقيق، لا يمكن للام أن تذهب بطفليها إلى المستشفى ولا تحصل على العلاج الضروري لحروقهما، ويخشى جيران الأسرة المساعدة خوفًا من اتهامهم بارتكاب جريمة سياسية.

يذكر أن حكومة كوريا الشمالية تجبر بأن يعلق أرباب المنازل لوحات لزعيمهم الحالي، والسابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في بيوتهم، وترسل المفتشين للتأكد من قيامهم بذلك.

ووفقا لقوانين البلد الشيوعي، يجب أن تعامل جميع صور عائلة كيم بنفس تقديس الرجال أنفسهم، بمعنى أن الفشل في رعاية الصور بشكل صحيح يعد جريمة خطيرة.