الطريقة الصحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

أميرة خالد(صدى):

مع دخول فصل الشتاء يتعرض الكثير من الأطفال لإرتفاع درجة الحرارة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة المعرفة الجيدة لقياس درجة الحرارة والحدود الخطرة التي يجب تجنبها .

ويؤكد الأطباء أن ارتفاع الحرارة لما يزيد عن 38 درجة مئوية يعتبر تخطي للحدود الآمنة وينبغي عرض الطفل على الطبيب في أسرع وقت ما لم تنخفض .

وأكدوا أن أفضل طريقة لقياس الحرارة من خلال الأذن لدى الأطفال بعد عمر سنتين مع زيادة نصف درجة عليها ، وعبر الجبين مع إضافة درجة واحدة لمعرفة درجة حرارة البدن .

ويؤكد الأطباء أن قياس الحرارة عبر الفم يعتبر خاطئ قبل بلوغ الطفل 5 أعوام مع زيادة نصف درجة ، بينما لا يُفضل قياس درجة حرارة الطفل تحت الإبط كونه كثير الحركة وستكون القراءة غير صحيحة .