الإستعانة بأجهزة السونار والآشعة للكشف عن العبث بالإبل في مهرحان الملك عبد العزيز

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الإبل عن إجراءات جديدة لتوفير الرعاية الطبية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل .

وقامت إدارة النادي بتشكيل لجنة الكشف المبكر عن العبث ، والتي تستخدم أجهزة السونار ، والفحص الإكلينيكي ، والآشعة السينية بجانب الكودار الطبية اللازمة .

وتختص اللجنة بالكثف عن أي عمليات غش بالإبل للحفاظ على سلامتها ومعاييرها الجمالية الطبيعية .

الجدير بالذكر أن المهرجان رصد مخالفات سابقة لملاك يلجأون إلى حقن الإبل بالفيلر والبوتاكس ، والسيلكون مما يضر بصحتها ويغير ملامحها بالمخالفة للطبيعة .