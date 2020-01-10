  • الجمعة 10

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الإستعانة بأجهزة السونار والآشعة للكشف عن العبث بالإبل في مهرحان الملك عبد العزيز

الإستعانة بأجهزة السونار والآشعة للكشف عن العبث بالإبل في مهرحان الملك عبد العزيز

الإستعانة بأجهزة السونار والآشعة للكشف عن العبث بالإبل في مهرحان الملك عبد العزيز
نواف السالم(صدى):

كشف نادي الإبل عن إجراءات جديدة لتوفير الرعاية الطبية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل .

وقامت إدارة النادي بتشكيل لجنة الكشف المبكر عن العبث ، والتي تستخدم أجهزة السونار ، والفحص الإكلينيكي ، والآشعة السينية بجانب الكودار الطبية اللازمة .

وتختص اللجنة بالكثف عن أي عمليات غش بالإبل للحفاظ على سلامتها ومعاييرها الجمالية الطبيعية .

الجدير بالذكر أن المهرجان رصد مخالفات سابقة لملاك يلجأون إلى حقن الإبل بالفيلر والبوتاكس ، والسيلكون مما يضر بصحتها ويغير ملامحها بالمخالفة للطبيعة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *