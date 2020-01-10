الإستعانة بأجهزة السونار والآشعة للكشف عن العبث بالإبل في مهرحان الملك عبد العزيز
كشف نادي الإبل عن إجراءات جديدة لتوفير الرعاية الطبية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل .
وقامت إدارة النادي بتشكيل لجنة الكشف المبكر عن العبث ، والتي تستخدم أجهزة السونار ، والفحص الإكلينيكي ، والآشعة السينية بجانب الكودار الطبية اللازمة .
وتختص اللجنة بالكثف عن أي عمليات غش بالإبل للحفاظ على سلامتها ومعاييرها الجمالية الطبيعية .
الجدير بالذكر أن المهرجان رصد مخالفات سابقة لملاك يلجأون إلى حقن الإبل بالفيلر والبوتاكس ، والسيلكون مما يضر بصحتها ويغير ملامحها بالمخالفة للطبيعة .
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