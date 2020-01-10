بالصور.. فريق قادرون ينثرون الابداع في ليلة استثنائية مساء الخميس بشارع فن المجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1441 هـ ( شتانا غير ) رعى محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة فعالية ” ذوي الهمم ” التي أقامها وأشرف عليها فريق قادرون ” ذوي الهمم ” بالمحافظة مساء الخميس 1441/5/14هـ بمسرح شارع الفن بالمجاردة , والتي تهدف إلى عرض قصص وتجارب وإنجازات ذوي الهمم و دمجهم مع المجتمع .

حيث انطلق الاحتفال بمقدمه رائعه للاعلامي نايف الشقي الذي اشعل حماس الجمهور ثم تلى القران الكريم الشاب /محمد الطالعي من ذوي الإعاقة البصرية (كفيف) عقب ذلك قدم الأستاذ حسن علي الشهري كلمة ترحيبية باسم فريق قادرون في المحافظة رحب فيها بالضيوف وطرح فكرة هذا الاحتفال وكيف انطلقت وشكر للمحافظ دعمه لهذه الفعالية وتشريفه للحفل ثم قدمت مشاركة الأستاذ فواز الدخيل أمين عام جمعية سواعد الاعاقة الحركية رئيس الاكاديمية العربية الرقمية للأشخاص ذوي الاعاقة الشخصية الاكثر تأثيراً بالمسؤولية المجتمعية من 100 شخصية .

ثم استعرضت شيلة للمنشد نايف الشقي عن الجنود المرابطين على الحدود وقد استثارت حماس الحضور ووقف الجميع وقفة حب لجنودنا البواسل

ثم قدمت مشاركة عن السلامة المرورية من واقع تجربة قدمها الأستاذ ماجد العتيبي معلم سابق ومصاب باعاقة حركية ومحاضر بلجنة السلامة المرورية بأرامكو السعودية

عقب ذلك تجلى الابداع بحضور الأستاذ محمد الشريف ضابط سابق مدرب لمهارات الكرسي المتحرك مدرب دولي معتمد في الالهام والتحفيز عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي قدم مشاركة بعنوان فنون التواصل الفعال .

واختتمت المشاركات بمشاركة للاستاذ سعد الحربي الذي وجه رسائل للشباب عن فن القيادة .

وقد ترجم هذا الاحتفال بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية الأستاذ عبدالله مديني.

وقد تخلل الاحتفال مسابقات وتحديات وإبداعات مختلفة قدم من خلالها هدايا وجوائز على الحضور وقد قام محافظ المجاردة وبعض الحضور بتجربة الكرسي المتحرك .

وقدشارك في التنظيم والاستقبال فريق تطوعي من شباب المحافظة.

وقبل الختام تم تكريم الضيوف المشاركين والجهات الحكومية الداعمة والمؤسسات الخيرية المشاركة واختتم الاحتفال بشيلة لذوي الهمم من كلمات وأداء الشاعر جراد الشهري والتقطت الصور التذكارية .