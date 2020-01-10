ارتفاع قياسي للإحتياطي الأجنبي للمملكة بزيادة 617 % عن المعدل العالمي

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير إقتصادية ارتفاع الإحتياطي لأجنبي للمملكة في الخارج لتغطية الواردات إلى 1.84 تريليون ريال حتى أكتوبر الماضي بما يكفي واردات 47 شهر .

وبهذا الإرتفاع يكون الإحتياطي الأجنبي للواردات يعادل 7 أضعاف المعدل العالمي المحدد بـ 6 أشهر فقط، بما يعني تفوق الممكة عن المعدل العالمي لإحتياطي الواردات بنحو 617 % .

الجدير بالذكر أن هذا المخزون الهائل من الإحتياطي الأجنبي يحمي سياسة سعر الصرف والأنشطة الإقتصادية ، ويعد درعاً لتوفير السلع المستوردة في الظروف الإستثنائية ، كما يوفر تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط فضلاً عن سداد الديون .