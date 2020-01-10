بالصور.. بريطاني يعبر صحراء الربع الخالي في 44 يوم بطريقة مدهشة

أميرة خالد(صدى):

في رحلة استكشافية مثيرة للتجربة ، نجح المغامر البريطاني “أدريان هايز ” في عبور صحراء الربع الخالي الشاسعة خلال 44 يوم فقط وتحديداً بمسافة 1600 كيلو متر على الجمال .

واستطاع السائح البريطاني أدريان هايز الذي دخل موسوعة جينيس مرتين أن يسير على خطى مستكشف بريطاني نفذ الرحلة الشيقة عام 2011 لإظهار جمال الصحراء وقيم البدو وكيفية مواجهة الظروف المعيشية الصعبة .

وقطع هايز الرحلة بصحبة مواطنيًن إماراتييًن بين صلالة في سلطنة عمان إلى أبو ظبي مروراً بواحة ليوا ومدينة العين كل هذاً على ظهر الإبل وسيراً لى الأقدام بقليل من الزاد .

وقال “هايز ” أن تلك الرحلة الغظيمة كانت حلمه منذ عام 1991 عندما كان في صلالة ،وهو يشعر بالسعادة بتجربة حياة البدو وارتداء الزي العماني في رحلة عادت به للطبيعة بعيداً عن التكنولوجيا والتمدن .