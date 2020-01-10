فرنسا: إيران ستحصل على سلاح نووي في هذا الوقت إذا واصلت خرق الاتفاق الدولي

باريس(صدى):

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن إيران إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي، فإنها ستحصل على قنبلة ذرية خلال عام إلى عامين.

وقال في تصريحات لإذاعة “آر.تي.إل” إن إيران قد تمتلك أسلحة نووية في غضون عام أو عامين، إذا واصلت انتهاك الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، ففي غضون فترة وجيزة بين عام وعامين يمكنهم امتلاك سلاح نووي وهذا ليس خيارا مطروحا.

وتعليقاً على حادث الطائرة الأوكرانية، أكد الوزير إن بلاده مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم الطائرة يوم الأربعاء في إيران، مبيناً أن بلاده لم تتلق “حاليا” طلبا في هذا الشأن.