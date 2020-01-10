طرح وسادة ذكية تمنع الشخير نهائياً بالأسواق

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة 10 مايندز الأمريكية عن وسادة جديدة قادرة على إنهاء مشكلة الشخير نهائياً من خلال تقننياتها لتعديل موضع رأس المستخدم .

وتحتوي الوسادة على أجهزة تستشعر صوت الشخير أو أي تغير في التنفس لتقوم بتنشيط الأكياس الهوائية وتعديل موضع الرأس لإعادتها إلى الوضع الصحيح .

كما تضم الوسادة الذكية “نظام مراقبة ضغط النوم ” حيث يمكن للمستخدم الإطلاع على بيانات النوم ومدى خطورة الشخير مع مرور الوقت .

وتتوفر الوسادة على موقع أمازون بسعر 376 ، وتلقى بالفعل إقبال من جانب هؤلاء الذن يعانون من تلك المشكلة المزمنة .