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طرح وسادة ذكية تمنع الشخير نهائياً بالأسواق

طرح وسادة ذكية تمنع الشخير نهائياً بالأسواق
أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة 10 مايندز الأمريكية عن وسادة جديدة قادرة على إنهاء مشكلة الشخير نهائياً من خلال تقننياتها لتعديل موضع رأس المستخدم .

وتحتوي الوسادة على أجهزة تستشعر صوت الشخير أو أي تغير في التنفس لتقوم بتنشيط الأكياس الهوائية وتعديل موضع الرأس لإعادتها إلى الوضع الصحيح .

كما تضم الوسادة الذكية “نظام مراقبة ضغط النوم ” حيث يمكن للمستخدم الإطلاع على بيانات النوم ومدى خطورة الشخير مع مرور الوقت .

وتتوفر الوسادة على موقع أمازون بسعر 376 ، وتلقى بالفعل إقبال من جانب هؤلاء الذن يعانون من تلك المشكلة المزمنة .


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