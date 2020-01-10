دراسة تكشف فوائد مذهلة للطماطم على خصوبة الرجال

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الطماطم تتميز بالعديد من الفيتامينات التي تقي الجسم من الأمراض وتحسن الجهاز المناعي ، إلأ أن دراسة حديثة كشفت عن فوائد أخرى تجعلها أكثر أهمية في الخصوبة والإنجاب .

وأكدت الدراسة الصادرة عن جامعة شيفيلد البريطانية أن الطماطم تحسن القدرة الإنجابية للرجل نتيجة لمادة الليكوبين الموجودة ببذور الطماطم ، والتي تزيد من طاقة الحيوانات المنوية بنسبة 40% مما يعزز من قدرتها على التخصيب .

كما أكدت الدراسة أن الطماطم تحمي من تشوهات الحيوانات المنوية إذ تمنع التلف ، لكونها تحتوي على مضادات أكسدة .

ونصحت الدراسة الرجال الذين يواجهون مشاكل في الإنجاب بتناول الطماطم سواء كانت طازجة أو مطهوة ، بالإضافة للفاكهة والخضراوات المحتوية على مادة الليكوبين مثل ” المانجو ، والجزر ، والبابايا ، والبطيخ” .