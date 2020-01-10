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أمن الدولة يكشف تفاصيل جديدة عن الإرهابي حسين العمار ومخطط التفجير بـ RDX

أمن الدولة يكشف تفاصيل جديدة عن الإرهابي حسين العمار ومخطط التفجير بـ RDX
علي القحطاني(صدى):

كشفت رئاسة أمن الدولة معلومات خطيرة بشأن الإرهابي “حسين العمار ” الذي تم القبض عليه في عملية نوعية بالقطيف قبل أيام .

وأكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية ، أن المتهم كان من أخطر الإرهابيين إذ كان زعيماً لخلية حي العنود التي تم إسقاطها وتضم أحمد السويد وعبد الله النمر ، وفقاً لعكاظ .

وكشف أمن الدولة إحباط مخطط لخلية العنود بقيادة “العمار ” لعملية إرهابية بإستخدام مادة RDX الأكثر فتكاً .

كما أكد أن “العمار ” شارك في إطلاق النار لى رجال الأمن وهو مطلوب أمني لعدد من جرائم التخريب والتدمير بالعوامية .

كما رصد بعض جرائم السجل الإرهابي لـ”العمار ” مشيراً إلى أنه تزعم الكثير من أعمال الشغب والهجوم على المقار الأمنية بهدف تعطيل المشاريع التنموية وتهديد الأمن العام .

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في الإطاحة بالإرهابي في عملية نوعية احترافية لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين رجال الأمن أو المدنيين .


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