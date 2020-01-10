نجم «لايبزيج» الألماني متهم بالإغتصاب

ماجد محمد(صدى):

يواجه اللاعب الدولي المحترف ستيفان إيلزانكر لاعب وسط لايبزيج الألماني تهمة الإغتصاب أمام السلطات الألمانية .

وطالب القضاء الألماني بفتح تحقيق في التهمة التي وجهتها لفتاة في الـ 26 من عمرها ، مشيرة إلى أنه ارتكب جريمته أثناء حفلة في شقة بسالزبورج .

وقام مكتب المدعي العام بتفويض الشرطة الجنائية للتحقيق ، بينما رفض محامي اللاعب تلك الإتهامات مؤكداً انها تتضمن تناقضات غريبة ، كما رفض ناديه التعليق على القضية .

الجدير بالذكر أن المحترف الدولي “30 ” عام ، وصاحب 41 مباراه دولية بخلاف سجله الهائل مع ناديه والمنتخب النمساوي .