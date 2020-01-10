ملياردير يتعهد بمنح متابعيه على «تويتر» 9 ملايين دولار بشرط بسيط

طوكيو(صدى):

تعهد الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا المشهور بطريقة صرفه وبذخه، بمنح متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” 9 ملايين دولار، بشرط بسيط.

وقال ميزاوا، أن شرطه هو أن يقوم الراغبون بالفوز بهذا المبلغ بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

ووصف ميزاوا الخطوة بأنها بمثابة تجربة اجتماعية جادة، ليرى إذا كانت “الأموال المجانية” تعزز من شعور الأفراد بالسعادة.

يشار أن ميزاوا جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة SpaceX الأولى إلى القمر.