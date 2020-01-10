أبو مهدي المهندس قبل مصرعه: «أتمنى الدمار للرياض»

عادل الحربي(صدى):

ظهر فيديو جديد للإرهابي أبو مهدي المهندس؛ والذي صرح فيه عن ما يتمناه للمملكة كاشفًا عن الوجه القبيح لإيران .

وقال ” المهندس ” الذي كان يتحدث بالفارسية مع صحفيين تابعين لقناة في الحرس الثوري إنه يتمنى الموت والدمار للرياض وليس إسرائيل، وفقًا لما قاله الصحفي محمد مجيد الأحوازيعبر حسابه على ” تويتر ” .

وقد لقي المهندس مصرعه في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني قائد “ فيلق القدس ” التابع للحرس الثوري الإيراني.