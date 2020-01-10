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أبو مهدي المهندس قبل مصرعه: «أتمنى الدمار للرياض»

أبو مهدي المهندس قبل مصرعه: «أتمنى الدمار للرياض»
عادل الحربي(صدى):

ظهر فيديو جديد للإرهابي أبو مهدي المهندس؛ والذي صرح فيه عن ما يتمناه للمملكة كاشفًا عن الوجه القبيح لإيران .

وقال ” المهندس ” الذي كان يتحدث بالفارسية مع صحفيين تابعين لقناة في الحرس الثوري إنه يتمنى الموت والدمار للرياض وليس إسرائيل، وفقًا لما قاله الصحفي محمد مجيد الأحوازيعبر حسابه على ” تويتر ” .

وقد لقي المهندس مصرعه في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني قائد “ فيلق القدس ” التابع للحرس الثوري الإيراني.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3348 ] نشر منذ 6 دقائق

ياذنب المجوس لو نيل الأمنيات تحقق لذنب قبلك
لم تكن بلاد الحرمين موجودة شامخة من شماخة رايتها وحكامها وشعبها
من انت مجرد دعي لقيط تم دعسك والبيقية سيلحقوك بحول الله

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