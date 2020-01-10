شاهد.. نجم السوشيال «دايلر» يضع قطة في «مايكرويف» ويٌشعل الغضب

علي القحطاني(صدى):

أغضب المغني الشاب، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالعزيز ربيع الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر”، المواطنون ومتابعيه بعد تعريض قطة للخطر.

وظهر دايلر في فيديو حاملاً قطة بيده، ويتساءل ماذا يمكن أن يحدث لها لو وُضعت في جهاز التسخين (المايكرويف)، قبل أن يقوم بوضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها.

ولم يشعل نجم السوشيال جهاز التسخين؛ إلا أنه لاقى سيلًا من الانتقادات؛ بسبب ترويج أفكار لا إنسانية ضد الحيوانات، وهو ما قد يؤدي إلى قيام الأطفال بتقليده فيما بعد؛ نظرًا للشعبية التي يتمتع بها.

ويبلغ عدد متابعي ” دايلر “ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“ يوتيوبر “ يقدم محتوى منوع لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني.