استبعاد مراسلة من القناة الرياضية أساءت للمملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت القنوات الرياضية، عن إصدار قرارًا باستبعاد مراسلة أساءت للمملكة في تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” إنه تم إيقاف المذيعة المعنية عن العمل في القناة الرياضية، موضحًا أن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.

وكانت المذيعة المسيئة للمملكة ظهرت كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة و أتليتكو مدريد التي تستضيفها المملكة مما أثار غضب و استغراب نشطاء سعوديين و جماهير.

واستعاد المواطنين تغريدات المذيعة السابقة التي كانت تسئ فيها للمملكة و لشعبها ، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم لظهورها بالإعلام السعودي.