شاهد.. لحظة اقتحام مشجع ملعب الجوهرة لاحتصان ميسي

ماجد محمد(صدى):

وثقت عدسات المصورين في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لحظة اقتحام مشجع لملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأظهر الفيديو محاولة المشجع لاحتضان الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، واللاعب المٌقرب لقلوب الجميع حول العالم .

وتدخلت قوات الأمن لإخراج المشجع من أرض الملعب بعد أن احتضن ميسي.

وانتهت المباراة 3- 2 لصالح أتلتيكو مدريد في مفاجأة مدوية .